Запретить свободную продажу полицейской формы предложили в России

В комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от активистов общественного движения "За безопасность" поступило предложение о запрете свободной продажи полицейской формы.

Как сообщил руководитель движения Дмитрий Курдесов, сегодня в российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников.

Сегодня форму полицейского можно свободно купить в Сети на соответствующих сайтах или с рук, при этом закон нарушен не будет, сообщает RT.