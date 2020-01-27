"Стоп ГОК" и другие экоактивисты могут побороться за кресла в заксобрании

В Челябинской области в сентябре 2020 году пройдут выборы в Законодательное собрание региона. Как и в 2015 году, они будут проводиться по смешанной системе: 30 депутатов - по партийным спискам, 30 - по одномандатным округам. Эксперты уверены, что пройти в ЗСО смогут четыре парламентские партии, а вот расклад сил в избранном парламенте будет зависеть от того, как активно они отработают кампанию и смогут ли актуализировать свою программу и лозунги под запросы населения, при этом попытки пройти в заксобрание будут предпринимать известные эко-активисты, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2015 году "Единой России" удалось получить большинство в областном парламенте: 19 мест партия взяла по спискам, набрав 56,24% голосов избирателей, еще 28 мандатов принесли победы в одномандатных округах. Лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш в ноябре на региональной конференции уже поставил задачу партийцам сохранить большинство в областном парламенте на уровне не ниже сегодняшнего. При этом он отметил, что задача эта будет непростой, в частности, из-за ощутимого падения рейтинга "единороссов".

По словам политолога Александра Мельникова, "Единая Россия" остается основным фаворитом на предстоящих выборах – у партии сильный резерв одномандатников, которые смогут с большой долей вероятности победить в большинстве округов. При этом партии будет не так просто показать свой предыдущий результат по единому округу.

"Если партия наберет чуть поменьше, тогда дополнительную прибавку может получить какая-то из трех парламентских партий. Многое будет зависеть от того, как они сработают. Если активно команда Гартунга сумеет отработать кампанию, я бы наверное, сказал, что "Справедливая Россия" может немножко прибавить", - отметил политолог.

Сейчас у "справедливороссов" пять депутатов в областном парламенте. Партия уже объявила набор в свою команду. Будущим кандидатам в депутаты "СР" готова оказывать юридическую и организационную помощь, проводить обучение, делиться опытом и знаниями. В 2018 году партии удалось показать хороший результат на выборах в районные советы Челябинска, где у "Справедливой России" не было ни одного представителя. Получив восемь мандатов в районных советах, "эсерам" удалось сформировать вторую по величине фракцию в челябинской гордуме.

В январе КПРФ стала первой партией, которая назвала свою тройку списка на выборах в Законодательное собрание области. В нее вошли действующие депутаты Игорь Егоров, Михаил Махов и Константин Куркин. Списки кандидатов в депутаты выборных органов коммунисты намерены утвердить летом на областной конференции КПРФ. При этом в партии заявляют, что собираются максимально активно участвовать в выборах на всех уровнях власти.

Эксперты уверены, что КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" получат представительство в ЗСО по крайней мере по партийным спискам, но смогут ли они усилить свои позиции в областном парламенте, будет зависеть от активности их участия в избирательной кампании.

"Интерес к деятельности партий у населения снизился. Они чаще всего работают от выборов к выборам, и это мерцающее присутствие в политическом пространстве снижает интерес к политическим партиям - примерно ко всем одинаково. У них у всех одинаково есть шанс повысить интерес к себе и получить больше, чем они получили в прошлом году. Но есть шанс сорваться и ухудшить результаты, если не актуализировать политические лозунги, не услышать запрос населения. Если этого не сделать, то конечно, будут и неудачи", - считает директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов.

Если говорить о непарламентских партиях, то Сергей Зырянов выделяет "Родину и "Яблоко". Но здесь стоит говорить не о прохождении в ЗСО по партийным спискам, а о победе в одномандатных округах, здесь будет многое зависеть от личности самого кандидата и активности его кампании.

"Одномандатные округа открывают менее ресурсным политическим партиям возможность на победу. Можно подобрать привлекательного, убедительного, хорошо воспринимаемого избирателями кандидата, поставить на него и помочь пройти, и таким образом получить мандат. Я думаю, что здесь речь может идти о партии "Родина" и о партии "Яблоко". Они, по крайней мере, будут стремиться участвовать", - считает он.

Лидер челябинского регионального отделения "Родины" Сергей Смышляев уже объявил об отборе кандидатов в новую команду, которая пойдет на выборы в заксобрание области. А "Яблоку" в сентябре 2019 года удалось провести своего кандидата Елену Вахтину в Совет депутатов Центрального района. Ее даже избрали зампредом комиссии по ЖКХ, но делегировать ее в гордуму партии не удалось. Сейчас "Яблоко" расширяет свое присутствие в области – в декабре были открыты местные отделения в Миассе и Магнитогорске, а также активно участвует в протестных мероприятиях, выступая за возвращение прямых выборов глав и против вырубки городского бора под строительство нового хирургического корпуса.

"Многое будет зависеть от процессов, происходящих сейчас и на федеральном уровне, и на региональном, каким образом партии пойдут на выборы, и как они проведут подготовительную работу. Реалистичнее, на мой взгляд, смотреть не на прохождение партией барьера по списку, а на какую-то сенсационную победу кандидата по одномандатному округу, допустим, на протестном голосовании. В целом, я думаю, это такая задача максимум, которая решается очень непросто", - отметил Александр Мельников.

Поэтому не исключено, что на выборы в Законодательное собрание Челябинской области могут пойти эко-активисты, например, представители "Стоп-ГОК", которые также активно участвуют в протестных мероприятиях.

"Могу предположить, что будут несистемные игроки, то есть не представители партий, а кандидаты самовыдвиженцы. Мне кажется, что от "Стоп-ГОКа" вероятно кто-то заявится в каком-то одномандатном округе, скорее всего на территории Челябинска или где-то в окрестностях города, там, где проблема ГОКа актуальна и можно рассчитывать на поддержку гражданами своей позиции", - считает Сергей Зырянов.