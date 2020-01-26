Китайские ученые установили источник коронавируса

В Китае официально заявили о том, что ученые установили вероятный источник коронавируса, сообщает агентство "Синьхуа".

Источником были дикие животные. Какие именно - пока неизвестно.

Работники центра по контролю и профилактике заболеваний Китая нашли следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов Хуанань в городе Ухань. В 33 из 585 образцов были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса.

На этом рынке и торговали дикими животными.

"33 образца дали положительную реакцию на нуклеиновую кислоту коронавируса нового типа. Часть этих образцов была собрана в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка", - говорится в сообщении.

Напомним, китайские власти рекомендовали гражданам без необходимости не приезжать в город Ухань, где началась эпидемия, и не выезжать оттуда. Тем не менее, начинается сезон, когда миллионы китайцев путешествуют по стране в преддверии Праздника Весны - нового года по восточному календарю.