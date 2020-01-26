08 Августа 2020
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Политика В России
ельцин-центр конституция рф (2015) | Фото: Накануне.ru

В Госдуме раскрыли порядок принятия изменений в Конституции РФ

Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух частей, отметил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Он отметил, что первая - это сущностный блок, в котором содержатся предложения об изменениях в Конституции, а вторая - процедурный блок, который определит процедуру голосования, порядок подведения итогов и все правовые последствия голосования.

Ранее Крашенинников заявил, что поправки в Основной закон, анонсированные ранее Владимиром Путиным, не требуют проведения референдума.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не исключила, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день. Ранее в качестве вероятной даты проведения голосования назывался День космонавтики - в этом году 12 апреля выпадает на воскресенье.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 23 января 2020 года Госдума одобрила поправки в первом чтении, второе и третье чтения пройдут через две недели. Затем пакет документов должен одобрить Совет Федерации, и он поступит на всенародное голосование. И только в случае одобрения на этом голосовании поправки сможет подписать президент.

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В Госдуме раскрыли порядок принятия изменений в Конституции РФ

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Теги: Павел Крашенинников, порядок, Конституция, поправки, изменения, Госдума



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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 11:42 Мск В двух столицах прошли протестные акции с требованием референдума по изменению Конституции

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Ранее 25.01.2020 19:11 Мск Представитель Путина по проекту закона РФ о поправке к Конституции объяснил, почему не будет референдума
Ранее 16.01.2020 13:32 Мск Голосование по поправкам в Конституцию пройдет до 1 мая 2020 года - источник

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