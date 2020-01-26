В Госдуме раскрыли порядок принятия изменений в Конституции РФ

Проект закона о поправке к Конституции состоит из двух частей, отметил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Он отметил, что первая - это сущностный блок, в котором содержатся предложения об изменениях в Конституции, а вторая - процедурный блок, который определит процедуру голосования, порядок подведения итогов и все правовые последствия голосования.

Ранее Крашенинников заявил, что поправки в Основной закон, анонсированные ранее Владимиром Путиным, не требуют проведения референдума.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова не исключила, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в будний день. Ранее в качестве вероятной даты проведения голосования назывался День космонавтики - в этом году 12 апреля выпадает на воскресенье.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 23 января 2020 года Госдума одобрила поправки в первом чтении, второе и третье чтения пройдут через две недели. Затем пакет документов должен одобрить Совет Федерации, и он поступит на всенародное голосование. И только в случае одобрения на этом голосовании поправки сможет подписать президент.