На Среднем Урале многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка

В Свердловской области женщину подозревают в убийстве новорожденного ребенка. Информация появилась в соцсетях сразу в нескольких пабликах.

В сообщениях говорится, что инцидент произошел в Талице - якобы у женщины, не состоящей на учете в консультации, начались преждевременные роды. Ребенок родился, но женщина якобы избавилась от него, поместив младенца в стиральную машину.

Утром муж увидел свою супругу в крови и вызвал полицию.

В силовых структурах пока не прокомментировали случившееся.