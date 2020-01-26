"Все форматировано". Супруга главы Чувашии прокомментировала видео с участием ее мужа на вручении ключей от машин

Лариса Игнатьева - жена главы Чувашии Михаила Игнатьева прокомментировала скандальное видео с участием ее мужа и сотрудника МЧС на церемонии вручения ключей от пожарной машины.

Как сообщает "Пятый канал", Лариса Игнатьева отметила, что видео "форматировано".

"Видео сделано несколько раз, повтор, как будто на самом деле собачка. Это все переделано, форматировано. Ерунда", - отметила Игнатьева.

Ранее стало известно, что комиссия "Единой России" по этике 27 января рассмотрит вопрос о неэтичном поведении Игнатьева, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники.

Напомним, видеоролик с участием Игнатьева вызвал скандал. Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.