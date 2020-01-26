В Кургане вандалы разбили очередную автобусную остановку

Курганский журналист Алексей Дедов в одном из пабликов в социальных сетях разместил фотографию, на которой изображена разбитая вандалами автобусная остановка.

"На этот раз не повезло остановке "Кинотеатр "Россия", - гласит подпись к фото.

Горожане в комментариях даже не удивляются новому поступку вандалов и шутя предлагают устанавливать в Кургане остановки из чугуна.

Пользователь Павел П. пишет: "Автор, вы только их раззадориваете, называя таинственным и звучным словом "вандалы". Надо писать "дол...ы" и "пи...сы". И создавать непримиримую обстановку к ним. А не постить такую х...нь. Вы вроде грамотный человек, как не понять-то".

"Неужели нашим людям нравится жить как в помойке, вроде всё делают для их удобства, а они всё рушат и рушат, так зачем вы ноете после таких вот выходок, что у нас ничего не делают в городе? Все всё делают, только вот какие-то люди всё портят да ломают", - написал Константин П.

Напомним, это уже не первый случай порчи новых стеклянных остановок в Кургане. До Нового года было передано в суд уголовное дело в отношении 18-летнего вандала Михаила К., который в октябре 2019 года разбил стеклянную остановку на улице Пичугина. Вандал признался в преступлении и отметил, что просто хотел проверить прочность конструкции и свою физическую возможность ее разбить. В момент совершения преступления вандал находился в пьяном виде.