Израильтянка Иссахар, осужденная в России за хранение наркотиков, направила Путину прошение о помиловании

Осужденная и приговоренная к 7,5 годам в российской колонии гражданка Израиля Наама Иссахар направила прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину, пишет РБК.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Иссахар для помилования стоит напрямую обратиться к Путину.

Адвокаты девушки отметили, что ходатайство о помиловании было составлено по всей форме и подано через администрацию следственного изолятора в письменном виде.

Напомним, израильтянку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у девушки, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин через Twitter обратился к Путину с просьбой освободить Иссахар.