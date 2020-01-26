07 Августа 2020
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Общество В России
Наама Иссахар (2020) | Фото: timesofisrael.com

Израильтянка Иссахар, осужденная в России за хранение наркотиков, направила Путину прошение о помиловании

Осужденная и приговоренная к 7,5 годам в российской колонии гражданка Израиля Наама Иссахар направила прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину, пишет РБК.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Иссахар для помилования стоит напрямую обратиться к Путину.

Адвокаты девушки отметили, что ходатайство о помиловании было составлено по всей форме и подано через администрацию следственного изолятора в письменном виде.

Напомним, израильтянку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у девушки, летевшей из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин через Twitter обратился к Путину с просьбой освободить Иссахар.

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Израильтянка Иссахар, осужденная в России за хранение наркотиков, направила Путину прошение о помиловании

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Теги: Наама Иссахар, Владимир Путин, наркотики, контрабанда, помилование



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Развитие сюжета:

Ранее 31.01.2020 03:10 Мск Наама Иссахар вернулась в Израиль
Ранее 29.01.2020 20:47 Мск Путин помиловал израильтянку, осужденную в России за хранение наркотиков

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.10.2019 17:57 Мск Израильский президент попросил Путина освободить Нааму Иссхар, осужденную в России за контрабанду наркотиков

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