Хозяйку пилорамы в Томской области, где в пожаре погибли рабочие, поместили в СИЗО

В Томской области арестовали владелицу ООО "Грин Вуд", хозяйку пилорамы, где в частном доме в пожаре погибли 12 человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по региону.

Сообщается, что сейчас женщина находится в СИЗО. Меру пресечения ей изберут 27 января.

Напомним, пожар в частном доме произошел ночью 21 января в поселке Причулымский Асиновского района. В огне погибли 12 человек - 11 рабочих-иностранцев и одна гражданка России.

Дом был приспособлен под рабочее общежитие. Погибшие работали на местной пилораме. Трем мужчинам удалось выбраться из горящего здания. Они пострадали, но госпитализация не потребовалась. Площадь пожара составила 208 кв. м.