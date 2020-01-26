07 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Китайские власти заявили, что скорость распространения коронавируса стала выше

Китайские власти заявили о том, что скорость распространения коронавируса стала выше.

По словам руководителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, сейчас вирус перешел уже к новой стадии. Раньше он передавался от животного к человеку, сейчас уже от человека к человеку.

"Судя по всему, способность распространения вируса усиливается", - отметил глава Госкомитета.

Специалисты также считают, что нынешняя стадия очень серьезная.

Напомним, Китайские власти рекомендовали гражданам без необходимости не приезжать в город Ухань, где началась эпидемия, и не выезжать оттуда. Тем не менее, начинается сезон, когда миллионы китайцев путешествуют по стране в преддверии Праздника Весны - нового года по восточному календарю.

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Китайские власти заявили, что скорость распространения коронавируса стала выше

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Теги: коронавирус, пневмония, лихорадка, Китай, распространение



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