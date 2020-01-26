"Лежит в отдельном боксе". В Челябинске врачи "колдуют" над 21-летним парнем, у которого подозрение на коронавирус

В одной из больниц Челябинска находится молодой человек - у 21-летнего парня подозрение на коронавирус, такая информация со скоростью света распространяется в социальных сетях региона.

Сообщается, что молодой человек лежит в отдельном боксе и его тщательно обследуют врачи.

"Лежит знакомая в инфекционном отделении, ей врач рассказала, что к ним привезли 21-летнего парня, который только прилетел из Китая с подозрением", - написано в соцсети "Вконтакте" в группе "Типичный Челябинск".

Пока ни одно из ведомств не может подтвердить или опровергнуть эту информацию - все официальные комментарии появятся в понедельник 27 января.