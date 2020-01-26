В Нижневартовске неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, его ищет полиция

В Нижневартовске неизвестный мужчина с автоматом открыл стрельбу прямо на улице.

Инцидент произошел ночью 26 января рядом с одним из домов на улице Омской.

Сразу несколько Telegram-каналов сообщают, что несколько молодых людей вступили в конфликт с неизвестным мужчиной, после чего он ушел, но через некоторое время вернулся с оружием в руках и открыл огонь. Очевидцы ЧП разбежались в стороны, нападавший также скрылся.

"Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что по адресу ул. Омская, 38 в городе Нижневартовске происходит драка. Когда наряды полиции прибыли на место, то не нашли ни дерущихся, ни очевидцев инцидента. Информация поступившая не подтвердилась. Сегодня днем после просмотра видеозаписи с камер наблюдения поступило повторное сообщение в дежурную часть. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, у которого было оружие в руках. В той квартире, откуда он выходит согласно камерам наблюдения, его нет - там сейчас вообще никого нет. Сотрудники полиции работают", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по ХМАО-Югре.