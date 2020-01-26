07 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, его ищет полиция

В Нижневартовске неизвестный мужчина с автоматом открыл стрельбу прямо на улице.

Инцидент произошел ночью 26 января рядом с одним из домов на улице Омской.

Сразу несколько Telegram-каналов сообщают, что несколько молодых людей вступили в конфликт с неизвестным мужчиной, после чего он ушел, но через некоторое время вернулся с оружием в руках и открыл огонь. Очевидцы ЧП разбежались в стороны, нападавший также скрылся.

"Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что по адресу ул. Омская, 38 в городе Нижневартовске происходит драка. Когда наряды полиции прибыли на место, то не нашли ни дерущихся, ни очевидцев инцидента. Информация поступившая не подтвердилась. Сегодня днем после просмотра видеозаписи с камер наблюдения поступило повторное сообщение в дежурную часть. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, у которого было оружие в руках. В той квартире, откуда он выходит согласно камерам наблюдения, его нет - там сейчас вообще никого нет. Сотрудники полиции работают", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по ХМАО-Югре.

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В Нижневартовске неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим, его ищет полиция

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Теги: Омская, Нижневартовск, стрельба, автомат, полиция



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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 16:19 Мск Стрелок из Нижневартовска, начавший пальбу возле одного из домов, объявлен в федеральный розыск
Ранее 27.01.2020 08:18 Мск В Нижневартовске установлена личность стрелка, открывшего огонь по прохожим

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