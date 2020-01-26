07 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

Водитель проскочил остановку. В Кургане ребенок получил травмы в пассажирском автобусе

В Кургане из-за действий водителя пассажирского автобуса пострадал ребенок.

Инцидент произошел 26 января. Как рассказала жительница Кургана Светлана Кичигина в группе "ЧП Курган" в соцсети "Вконтакте", ребенок ехал в автобусе №7 от остановки "Улица Криволапова" до остановки "ЦПКиО".

Женщина также сообщила госномер автобуса - в184кт45RUS.

По ее словам, ребенок заранее встал со своего места и приготовился выходить на остановке "ЦПКиО", однако водитель решил не останавливаться и проехал мимо. Спустя несколько секунд водитель увидел, что на выход все же был пассажир, и остановился.

"Не успел ребенок выйти из автобуса, как водитель поехал. Ребенок упал и ушиб локоть. Вы куда гоните то? Завтра буду звонить в Транспортное управление", - написала Светлана.

В силовых структурах города, а также в прокуратуре пока не прокомментировали этот инцидент.

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Водитель проскочил остановку. В Кургане ребенок получил травмы в пассажирском автобусе

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Теги: Курган, автобус, водитель, Шевелевка, ребенок, травма



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