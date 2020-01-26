07 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В Кургане в сауне злоумышленник из пистолета расстрелял четверых человек

В Кургане задержали 36-летнего мужчину, который устроил стрельбу в одной из саун на улице Некрасова.

Сообщение о стрельбе поступило утром 25 января, рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оказалось, что ночью мужчина отдыхал в сауне в компании своих друзей. В самый разгар вечеринки у него произошла ссора с компанией других отдыхающих. Не долго думая, мужчина достал пистолет и открыл огонь.

В ходе стрельбы ранения получили четыре человека. Стоит отметить, что пистолет оказался, к счастью, травматическим и в людей попали резиновые пули, иначе жертв избежать бы не удалось.

"Один из потерпевших получил тяжелое ранение в голову, с места происшествия был госпитализирован. Троим другим пострадавшим причинены менее тяжкие повреждения", - добавили в СК.

Сам стрелявший тут же уехал из сауны, однако его личность установили в короткий срок и задержали. Дома у подозреваемого нашли тот самый "травмат", из которого он стрелял в сауне по людям.

Сейчас следователем решается вопрос о его заключении под стражу.

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В Кургане в сауне злоумышленник из пистолета расстрелял четверых человек

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Теги: Курган, сауна, травмы, пистолет, расстрел, отдыхающие, СК, уголовное дело, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2020 09:34 Мск В Кургане передано в суд дело в отношении мужчины, который в сауне расстрелял четверых молодых людей
Ранее 27.01.2020 16:29 Мск В Кургане расстрелявший четверых человек в сауне мужчина отправился в СИЗО по решению суда

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