По факту аварии в Пермском крае с автобусом и двумя машинами СК организовал проверку

В Пермском крае назначено проведение доследственной проверки по факту дорожной аварии, которая произошла утром 26 января в Нытвенском районе региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в аварии с автобусом и двумя автомобилями пострадали 15 человек, среди них - 6-летняя девочка.

"Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили Накануне.RU в краевом СУ СК России.

Есть уже предварительные данные по причинам аварии. Сообщается, что водитель автобуса выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком и легковым автомобилем. Пострадали 15 человек - все они были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи проводят осмотр места ДТП, будет дана правовая оценка действиям перевозчика по обеспечению безопасности оказываемых им услуг.