В Китае из-за вспышки коронавируса запретили продажу и перевозку диких животных

В Китае полностью запретили продажу и перевозку диких животных из-за вспышки коронавируса.

Как говорится в сообщении Управления по контролю и регулированию рынка КНР, все манипуляции с дикими животными запрещены до полного снятия эпидемиологической ситуации в стране.

Также в Китае изолируют все места, где сейчас разводят диких животных.

Напомним, вслед за городом Ухань власти ещё одного китайского города ограничивают транспортное сообщение, чтобы не допустить распространения коронавируса. Администрация городского округа Хуанган провинции Хубэй объявила о прекращении междугороднего сообщения и работы общественного транспорта с 24 часов 23 января.