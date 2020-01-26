В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы

Ночью 26 января 2013 года в Екатеринбурге снесли Краснознаменную группу на Плотинке.

В годовщину сноса там появилась мемориальная табличка с историей Краснознаменной группы, рассказал Накануне.RU председатель гражданского комитета "В защиту исторического достоинства" Артемий Брусницын.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в центр города уже в этом году.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году.