07 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Краснознаменная группа, мемориальная табличка (2020) | Фото: Артемий Брусницын

В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы

Ночью 26 января 2013 года в Екатеринбурге снесли Краснознаменную группу на Плотинке.

В годовщину сноса там появилась мемориальная табличка с историей Краснознаменной группы, рассказал Накануне.RU председатель гражданского комитета "В защиту исторического достоинства" Артемий Брусницын.

Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в центр города уже в этом году.

Напомним, памятник был варварски демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного согласования с горожанами. На монументе размещался Орден Ленина, которым Екатеринбург был награжден в 1973 году за героическую борьбу с фашизмом, за героический труд и за вклад в научный прогресс. Орден был снят с постамента еще раньше, в 2009 году.

Краснознаменная группа, мемориальная табличка(2020)|Фото: Артемий Брусницын

Краснознаменная группа, мемориальная табличка(2020)|Фото: Артемий Брусницын

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В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы

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Теги: Краснознаменная группа, возвращение, Екатеринбург, Плотинка, Александр Высокинский, табличка



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