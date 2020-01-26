07 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае в тройном ДТП на трассе пострадали 15 человек

В Пермском крае на федеральной трассе "Волга" произошло столкновение автобуса и двух автомобилей - в аварии пострадали 15 чевлоек, рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС России по краю.

Восемь человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла на 414 километре трассы 26 января около 9.00 по местному времени- столкнулись автобус "Пермь - Очер" и два легковых автомобиля.

Известно, что среди пострадавших есть один ребенок.

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В Пермском крае в тройном ДТП на трассе пострадали 15 человек

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Теги: Очер, Пермь, трасса, ДТП, авария, М7, Волга, пострадавшие



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