В Кургане на оживленной улице толпа мужчин избила человека

Вечером 24 января на парковке возле торгового центра "Воробьевы горы" в Кургане толпа мужчин избила человека - о ЧП рассказали в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте".

Сколько людей - столько и мнений. Комментаторы пишут, что нападавших было трое и что они жестоко били неизвестного мужчину. Другие пишут, что потасовка не была такой серьезной, как ее описывают в пабликах.

Также сообщается, что злоумышленники пытались затолкнуть человека в салон автомобиля.

Сообщение о потасовке поступило пешему наряду полиции в 19.46, уже через пять минут - в 19.51 - они были на месте: там никого не оказалось, правоохранители опросили прохожих и возможных свидетелей инцидента.

"Мы устанавливаем обстоятельства произошедшего, устанавливаются также возможные участники инцидента", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.