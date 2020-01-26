07 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
инцидент, улица, автомобили (2020) | Фото: vk.com &quot;Инцидент Курган&quot;

В Кургане на оживленной улице толпа мужчин избила человека

Вечером 24 января на парковке возле торгового центра "Воробьевы горы" в Кургане толпа мужчин избила человека - о ЧП рассказали в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте".

Сколько людей - столько и мнений. Комментаторы пишут, что нападавших было трое и что они жестоко били неизвестного мужчину. Другие пишут, что потасовка не была такой серьезной, как ее описывают в пабликах.

Также сообщается, что злоумышленники пытались затолкнуть человека в салон автомобиля.

Сообщение о потасовке поступило пешему наряду полиции в 19.46, уже через пять минут - в 19.51 - они были на месте: там никого не оказалось, правоохранители опросили прохожих и возможных свидетелей инцидента.

"Мы устанавливаем обстоятельства произошедшего, устанавливаются также возможные участники инцидента", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

инцидент, улица, автомобили(2020)|Фото: vk.com "Инцидент Курган"

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В Кургане на оживленной улице толпа мужчин избила человека

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Теги: Курган, полиция, мужчина, Воробьевы горы



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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 09:41 Мск Полиция нашла мужчину, которого "избили" в центре Кургана - он сказал, что никакого нападения не было

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