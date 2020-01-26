07 Августа 2020
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Политика Крым Украина ДНР и ЛНР
леонид кравчук (2007) | Фото: Виктор Гуров

Экс-президент Украины рассказал как можно вернуть Донбасс и Крым

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о способах возвращения под контроль Киева Крыма и Донбасса, пишет РИА "Новости".

Он считает, что Донбасс может стать частью Украины с помощью мирового сообщества, а в случае с Крымом нужна "другая схема". Какую схему имел ввиду Кравчук - непонятно.

"Так как Крым находится под контролем России, то для его возвращения понадобится другая схема. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу", - отметил экс-президент.

На его слова отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков отметил, чо сейчас на Украине делают все для того, чтобы оттолкнуть от себя ДНР.

"Пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята", - сказал Пушков.

Ранее Кравчук советовал нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому в декабре прошлого года на встрече в "нормандском формате" в Париже заявить, что "украинцы - великий народ", а участники встречи должны учитывать интересы Украины.

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Экс-президент Украины рассказал как можно вернуть Донбасс и Крым

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Теги: Леонид Кравчук, Украина, Крым, ЛНР, ДНР



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