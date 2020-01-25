Жириновский заподозрил США в распространении коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций заявил, что коронавирус, распространившийся в Китае, мог быть провокацией США, сообщают РИА "Новости".

‪"Уже по всем континентам шагает коронавирус, по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть", - приводит издание слова лидера Жириновского.

Добавим, что по последним данным, в КНР число погибших из-за болезни увеличилось до 41 человека. Заразившихся — более 1330, из них 237 — в критическом состоянии.

Вирус вышел за пределы Китая: во Франции и в Малайзии зафиксированы по три случая заражения, в Австралии коронавирус нашли у одного пациента.

В России периодически появляются сообщения о госпитализации граждан Китая, или россиян, прибывших из КНР. Сегодня стало известно, что заболевание подозревали у пятерых китайских студентах, а также о ребенке, который прибыл в Москву из Пекина. Однако, по информации Роспотребнадзора, в России пока подтвержденных случаев заболеваний нет.