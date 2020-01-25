07 Августа 2020
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Политика В России
ДТП, экскурсионный автобус (2020) | Фото: 40.mchs.gov.ru

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: восемь человек пострадали

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России, сообщение о ДТП поступило в 19.00 по местному времени.

Авария произошла в Козельском районе, недалеко от деревне Подборки. Всего в автобусе находился 31 человек, из них восемь получили травмы и были доставлены в ЦРБ Козельского района, а также областную больницу Калуги. Среди пострадавших нет детей.

В деревне, рядом с которой произошло ДТП, развернут пункт временного размещения, пассажиры обеспечены горячим питанием, организована работа психолога. Пассажиров, которые в аварии не пострадали, отправят другим автобусом до места назначения.

ДТП, экскурсионный автобус(2020)|Фото: 40.mchs.gov.ru

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 19 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники.

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В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: восемь человек пострадали

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Теги: ДТП, экскурсионный автобус, пострадавшие



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