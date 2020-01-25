06 Августа 2020
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конституция РФ, Устав МО (2012) | Фото: ТК Подмосковье

Представитель Путина по проекту закона РФ о поправке к Конституции объяснил, почему не будет референдума

Официальный представитель президента по проекту закона РФ о поправке к Конституции Павел Крашенинников в интервью "Российской газете" заявил, что поправки в Основной закон, анонсированные ранее Владимиром Путиным, не требуют проведения референдума.

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Он подчеркнул, что это разные понятия и процедуры. Первая, вторая и девятые главы рассматриваются исключительно через Конституционное собрание, которое может вынести проект на референдум. Путин предложил поправки в главы с третьей по восьмую. Они не требуют созыва Конституционного собрания и не должны выноситься на референдум.

"Для их вступления в силу достаточно одобрения Федеральным Собранием и законодательными собраниями 2/3 регионов страны, а затем подписания президентом. Так что голосование не является обязательным, поправки можно внести законом Российской Федерации", - заявил он изданию.

Однако Владимир Путин посчитал, что необходимо, чтобы окончательное решение было за гражданами. Закон вступит в силу, если граждане проголосуют "за".

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Представитель Путина по проекту закона РФ о поправке к Конституции объяснил, почему не будет референдума

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Теги: Владимир Путин, Конституция, поправки, референдум



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