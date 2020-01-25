Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на распоряжение средствами материнского капитала

Президент России Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на распоряжение средствами материнского капитала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Внести в законодательство соответствующие изменения должны до 31 июля, говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции.

Ускорить рассмотрение заявлений предполагается благодаря организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда РФ и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты семьям с детьми.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, Путин анонсировал продление программы материнского капитала до конца 2026 года и отметил, что он будет увеличен на 150 тыс. руб. при рождении второго ребенка и будет индексироваться. А с января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. Для семей же с тремя детьми государство выделит дополнительно еще 450 тыс. для погашения части ипотеки. То есть многодетные семьи могут рассчитывать на помощь более 1 млн руб. при приобретении жилья.