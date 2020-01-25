Смог, бор и вода. Около 300 челябинцев приняли участие в экопикете, к жителям вышла глава города

В Челябинске - городе, который вошел в нацпроект президента по улучшению экологии, около 300 человек приняли участие в экологическом пикете. На протестную акцию пришла и глава города Наталья Котова с чиновниками мэрии. Участники собирали подписи под резолюцией с требованием пересмотреть решение о строительстве детского хирургического корпуса в городском бору, улучшить качество водопроводной воды, разработать план по высадке зеленых насаждений и обеспечить город качественной уборкой. Не обошлось и без потасовки, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая протестную акцию, депутат Совета Центрального района Елена Вахтина подчеркнула, что жители собрались в сквере Андреевского, чтобы высказать недовольство экологией города и действиями чиновников и депутатов, которые " планомерно приводят город к уничтожению". Свое выступление парламентарий посвятила зеленым легким Челябинска, напомнив, что в декабре прошлого года депутатами ЗСО было принято решение об изменении границ памятника природы под строительство нового хирургического корпуса детской областной больницы.

"Целью строительства является очень важный и нужный для нас всех объект – центр детской медицины. Реализация такого нужного и важного проекта должна происходить при совершенно ином стратегическом подходе, а именно необходимо привлечь профессионалов для разработки концепции строительства центра и необходимо рассмотреть альтернативные площадки для его размещения. А что мы имеем? Отодвинув профильные московские организации со значительным опытом, был заключен контракт с местной конторой на 30 млн руб. на проектные работы. Контракт сейчас фактически не исполнен и по нему ГКУ уже сейчас проводит проверку. А наши доблестные депутаты ЗСО при этом проголосовали за изменение границ бора, даже не имея на руках комплексного экологического обследования и проекта этого центра. Горожанам этот вариант предлагается, как единственный возможный под лозунгами, что экологам якобы деревья дороже детей. Я призываю не поддаваться на эти провокации. Мы не против детей, мы за грамотное решение", - подчеркнула она.

Участники экологического пикета потребовали пересмотреть решение о строительстве корпуса в городском бору и вернуть земельный участок в границы памятника природы, а также расторгнуть контракт с компанией "Регион-проект" и провести новый конкурс по выбору подрядчика.

Много говорили про озеленение города. По словам участников, чиновники только обещают компенсационные высадки крупномерных деревьев, а на деле происходит вырубка здоровых деревьев и варварская их обрезка под пень. В связи с этим, они считают, что необходимо создать в мэрии должность городского садовника и нанять квалифицированного специалиста. Для улучшения экологической ситуации в городе надо разработать план по высадке зеленых насаждений на 2020-2022 гг. Прозвучало и требование по качественной уборке города и необходимости убирать снег не только на дорогах, но и на тротуарах и во дворах.

Активистка "Стоп-ГОК" Ирина Гладышева подняла вопрос качества водопроводной воды.

"Единственным источником нашего водоснабжения является Шершневское водохранилище. Миллионы людей пьют это воду и используют ее в быту, наши промышленные предприятия используют эту воду. Наше водохранилище испытывает огромную нагрузку, что постоянно ухудшает качество воды: она цветет, неприятно пахнет, теряет прозрачность. Мы включаем кран и сами видим, что из него течет", - подчеркнула она.

Ухудшить ситуацию, по ее словам, может полигон ТБО в Полетаево и запуск Томинского ГОК. В связи с этим она призвала создать межведомственную комиссию по вопросам водоснабжения. Участникам акции была продемонстрирована пятилитровка мутной воды, которую, по словам организаторов акции, набрали во вторник из-под крана. Ее общественники намерены сдать на экспертизу.

О проблеме выбросов вредных веществ в Челябинске говорил эко-активист Дмитрий Закарлюкин. Он напомнил, что ими была создана общественная система мониторинга воздуха.

"По выходных и в ночное время концентрация загрязняющих веществ превышается. Мы думали, что это гипотеза, и решили выяснить это, совмещая наши данные с данными челябинского гидрометцентра. Оказалось, что по выходным и ночью гидромет не работает. Это ли не "окно возможностей" для наших загрязнителей. Мы об этом рассказали еще губернатору Дубровскому и министерству экологии. Нам торжественно пообещали выделить дополнительные средства для того, чтобы посты мониторинга работали круглые сутки, чтобы закрыть это "окно возможностей". Стоит это 6 млн руб. Деньги было обещано выделить, но, к сожалению, по пути они куда-то пропали. У меня есть очень маленькая и простая просьба к администрации города и области, выделить эти 6 млн руб. гидромету для того, чтобы мониторинг велся круглые сутки и по выходными тоже", - заявил он.

Не обошлось и без политических лозунгов. Горожанам напомнили, что в сентябре пройдут выборы в заксобрание региона, и призвали прийти на них и проголосовать за тех парламентариев, которые "будут отстаивать интересы горожан, а не своего бизнеса". Среди выступающих была депутат ЗСО от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова.

"Основная масса населения искренне верит в то, что им говорят. Они пьют грязную воду, они купают в этой воде своих детей, они задыхаются от смога, но все равно продолжают верить власти и, наверное, это правильно. Поэтому у меня сегодня претензия к власти, которую я представляю в том числе. Потому что все процессы жизни происходят от равнодушия одних и безнаказанности других. Для меня общество разделилось на две категории узкомыслящих и мыслящих в рамках всей планеты. Узкомыслящих вы каждый день встречаете, когда видите пакет с мусором у подъезда дома, когда строятся коттеджи, а строительный мусор вывозится в леса, и узкомыслящих мы встречаем, когда на территории городов и регионов не соблюдаются санитарные нормы и правила, нормы пожарной безопасности и конституционное право граждан на благоприятную среду", - заявила в ходе своего выступления парламентарий.

Также она затронула тему оптимизации больниц. По ее словам, больницы так оптимизировали, что теперь южноуральцам приходится ехать в областной центр, чтобы получить помощь узких специалистов. И региону необходимо заниматься здравоохранением – развития требует не только детская больница, но и взрослая областная больница, и онкологический центр. Депутат подчеркнула, что нужно ставить амбициозные задачи, но делать это не в ущерб природе.

На пикет впервые пришла глава Челябинска Наталья Котова. Ее сопровождали чиновники городской мэрии. Здесь же был председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт. Мэр города не стала подниматься на сцену. Это могло быть связано с тем, что на сегодняшнем мероприятии нельзя было применять звукоусиливающую аппаратуру. При этом Наталья Котова активно общалась с горожанами. Жители обращались к мэру не только по вопросам экологии, но и благоустройства дворов, проблем общественного транспорта и уборки дорог. Все обращения к главе города записывали ее помощники.

Не обошлось на пикете и без провокаций. У сцены произошел конфликт между участниками и активистом НОД, который попытался ударить одного из организаторов. На место позвали сотрудников полиции, которые увели мужчину.