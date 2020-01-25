06 Августа 2020
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Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

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Политика Свердловская область Уральский ФО
кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Нижнего Тагила вышли на экологический митинг, несмотря на холодную погоду

Сегодня в Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвященный обсуждению накопившихся проблем в сфере ЖКХ, мусорной "реформе", а также экологической ситуации с Черноисточинским прудом. Как сообщил Накануне.RU организатор мероприятия Николай Червонец, из-за холодов участников было мало. Из 100 заявленных участников на площадке у памятника Демидову собралось около 60 человек.

На митинге люди выразили несогласие с установленными нормативами накопления.

Напомним, ранее общественное движение "Тагил за перемены" еще в июле 2019 года провело свои исследования на предмет: сколько реально отходов образуется у жителей. Разница с нормативами накопления, установленными РЭК получилась громадной: до пяти раз. Так, в расчете на килограммы у региональных чиновников получилась норма 33 килограммов в месяц. Активисты намерили только семь килограммов.

Беспокойство у людей вызывает ситуация с Черноисточинским прудом. С жителей города берут плату как за питьевую воду, а не техническую, несмотря на то, что люди эту воду не пьют, либо фильтруют, либо используют покупную.

Также горожан беспокоит то, что лесорубная компания "Облкоммунэнерго" начала строить мусоросортировочный комплекс, не получив пока разрешительной документации. Они просят властей разъяснить этот вопрос.

Участие в мероприятии также приняли представитель компании "Рифей". По итогам митинга была принята резолюция, которая будет направлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента в Уральском Федеральном округе Николаю Цуканову.

Вчера протестующие приняли участие в общегородском народном сходе.

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Жители Нижнего Тагила вышли на экологический митинг, несмотря на холодную погоду

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Теги: экологический митинг, мусорная реформа, нормативы



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