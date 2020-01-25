В Иркутске сразу пятерых китайцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сразу пять китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус, сообщает Mash.

Вечером в общежитие, где находились заболевшие, прибыли врачи в химзащите. Включили систему оповещения и запретили выходить из комнат. Проверка длилась почти четыре часа и завершилась в час ночи.

На "скорой" были госпитализированы четыре девушки и один молодой человек. Остальным выдали сухпайки и запретили покидать помещение.

Сообщается, что из госпитализированных двое были студентами, еще двое - абитуриентами. Ребята прибыли из Маньчжурии, и за последний месяц границу с РФ пересекала только одна девушка. Остальные не покидали территорию РФ. Студентов с подозрением на коронавирус отправили в Новосибирск сдавать анализы.

Предварительный диагноз грипп А. Отметим, что ранее Роспотребнадзор сообщил, что в настоящий момент в России коронавируса нет.