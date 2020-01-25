06 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО В России
ненцы оленья упряжка нарты (2012) | Фото: Накануне.ru

Численность коренных народов Севера в УрФО за 9 лет выросла на 8%

За 10 лет в Уральском федеральном округе число представителей коренных малочисленных народов Севера увеличилось на 8%. Если в 2010 году в УрФО их проживало 72 тыс. 926 человек, то в 2019 году - 78 тыс. 765. Об этом сообщает пресс-служба полпредства президента в УрФО.
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Данная цифра была озвучена на заседании Совета по делам коренных малочисленных народов Севера и Сибири, которое состоялось по поручению Николая Цуканова - полномочного представителя президента РФ. Заседание было посвящено обсуждению задач по стабилизации и улучшению демографической ситуации среди коренных малочисленных народов Севера и Сибири.

Было отмечено, что для для коренных этносов Севера и Сибири вопрос народосбережения имеет особое значение - как уникальной части населения России.

Интересно, что за тот же период численность населения УрФО выросла лишь на 2%. Более высокие темпы роста численности коренных народов Севера отчасти объясняются большей долей молодежи, что вызвано более высокой рождаемостью в прошлом. Эти данные на заседании прозвучали, хотя пресс-служба почему-то сообщает, что это вызвано во многом благодаря повышению качества медицинской помощи коренному населению, которое, однако, никак не влияет на долю молодежи. А вот на снижение младенческой и общей смертности это оказывает существенное влияние, что было особо отмечено.

Например, в ЯНАО в целях оказания медицинской помощи коренным жителям труднодоступных территорий были созданы и работают 11 мобильных медицинских бригад. В ХМАО для обеспечения жителей отдаленных территорий качественной медицинской помощью создано 68 фельдшерско-акушерских пунктов, 32 врачебные амбулатории, 19 больниц. Ряд мер по повышению качества медицинского обслуживания принят в Тюменской и Свердловской областях.

При этом остается нерешенной проблема полной диспансеризации коренного населения, причем имеются значительные межрегиональные различия. А в большинстве субъектов сохраняется проблема учета средней продолжительности жизни среди коренных этносов, без учета которой сложно делать выводы по эффективности демографической политики, медицинского обслуживания и качества жизни в целом.

Отмечается, что желательно на федеральном уровне закрепить законодательное оформление этнической принадлежности - для оказания социальной помощи, предоставления положенных законодательством льгот, а также для оперативной и точной оценки демографической ситуации среди коренных этносов.

Более точно о численности коренных народов Севера можно будет судить по результатам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Интересно, что ХМАО и ЯНАО, где удельный вес коренных народов Севера намного превышает таковой в остальных регионах, имеют одни из самых больших в России показателей естественного прироста населения. И рост численности их населения, невзирая на миграционный отток, продолжается с начала 90-х.

надым день оленевода ненцы дети(2005)|Фото: Накануне.ru

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Численность коренных народов Севера в УрФО за 9 лет выросла на 8%

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Теги: население, коренные народы Севера



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