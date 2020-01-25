В Челябинске эко-активисты на пикете потребовали отказаться от строительства детского хирургического корпуса в бору

В Челябинске в сквере Андреевского проходит массовый пикет по проблемам экологии города. Участие в акции принимает глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

Эко-активисты на протестной акции потребовали пересмотреть решение о строительстве детского хирургического корпуса на территории городского бора, и вернуть земельный участник в границы памятника природы.

По словам общественников, депутаты ЗСО уничтожают городской и бор, изменяя границы памятников природы под застройку. Парламентариям припомнили, что решение об изменении границ бора было принято в отсутствии проекта. При этом они подчеркнули, что новый корпус городу нужен, но реализация такого важного проекта должна происходить открыто. В связи с этим они потребовали рассмотреть альтернативные площадки и разорвать контракт с местной компанией на проектные работы.

Также выступающие потребовали качественно убирать город от снега, и компенсационное озеленение. Прозвучали протесты против строительства ГОКа.

Напомним, экоактивисты подавали в мэрию заявку на проведение "Марша горожан" на Кировке, но после встречи с Натальей Котовой приняли решение изменить формат акции и место ее проведение.