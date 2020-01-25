06 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
владислав сурков (2017) | Фото: википедия

Песков заявил, что указа об отставке Суркова нет

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова, сообщает ТАСС.

Он сообщил агентству, что никаких указов об отставке нет. Также Песков заявил, что Москва не меняла политику относительно ситуации на Украине.

"Это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", - заявил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении".

По данным "Интерфакса", о причинах принятого решения и дальнейших планах Сурков расскажет через месяц.

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Песков заявил, что указа об отставке Суркова нет

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Теги: Владислав Сурков, помощник президента



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Ранее 25.01.2020 09:48 Мск Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса по Украине

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