Движение на участке Горнозаводской ветки в Перми закрывается со следующей недели

Движение поездов на участке Горнозаводской ветки Пермь-I-Пермь-II закрывается со следующей недели. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

РЖД и Пермская пригородная компания прекращают перевозки. Как сообщили в краевом минтрансе, количество автобусных рейсов от Перми-I увеличено в два раза.

Пассажиры электричек смогут продолжить путь от станции Пермь-I до центра города и станции Пермь-II на одном из городских автобусов маршрута: №2, №51. Пассажиры пригородных электропоездов могут совершить одну бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретенного в Пермской пригородной компании.

Кроме того, с остановки на улице Советская рядом с заводом им. Шпагина уходит автобусный маршрут №3 станция "Пермь-I– микрорайон Нагорный" , отдельные рейсы которого приурочены к прибытию электропоездов.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Несогласные с закрытием участка пермяки неоднократно проводили митинги и пикеты. Они считают, что отмена электричек приведет к тому, что жители отдаленных районов окажутся отрезанными от центра города и полагают, что увеличение количества автобусов не спасет ситуацию.

Добавим также, что власти Перми ответили на критику закрытия движения электричек на участке Горнозаводской ветки.