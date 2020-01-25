Сбивший украинский Боинг иранец находится в тюрьме

Сбивший украинский Боинг иранец в тюрьме. Сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на главу МИД Ирана.

Как сообщало Накануне.RU, Иран признал, что их военные случайно сбили украинский "Боинг". Причиной трагедии, в которой погибли 176 человек, официальные представители генерального штаба Вооруженных сил Ирана назвали "человеческий фактор".

Позже стало известно, что решение ударить ракетой по "Боингу" принял оператор противовоздушной обороны Ирана: из-за технических неполадок он не смог связаться с начальством и открыл огонь. Две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления.

В Иране уже арестовали несколько человек, причастных к крушению украинского самолета.