Роспотребнадзор: в России больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано

Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что меры, для того, чтобы не допустить распространения опасного заболевания на территории Российской Федерации, были приняты еще в декабре прошлого года - когда появилась первая информация о случаях неизвестного заболевания в городе Ухань. Пассажиров, которые прибывают из неблагополучных регионов, проверяют с помощью тепловизоров. Контроль усилен.

"Всего за время мониторинга были выявлены шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, двое больных гриппом В, двое больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Все заболевшие граждане, как те, что были выявлены во время санитарно-карантинного контроля, так и те, что обратились за помощью в течение двух недель после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Добавим, что по последним данным, в КНР число погибших из-за болезни увеличилось до 41 человека. Заразившихся — более 1330, из них 237 — в критическом состоянии.

Вирус вышел за пределы Китая: во Франции и в Малайзии зафиксированы по три случая заражения, в Австралии коронавирус нашли у одного пациента.