Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса по Украине

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По данным "Интерфакса", о причинах принятого решения и дальнейших планах Сурков расскажет через месяц.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Козак был заместителем председателя правительства России с 14 октября 2008 года. Курировал в кабмине вопросы, связанные с Крымом и Севастополем. С 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность.