06 Августа 2020
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Политика Центральный ФО В России Москва Московская область
первый замглавы администрации президента владислав сурков (2011) | Фото: Накануне.RU

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса по Украине

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По данным "Интерфакса", о причинах принятого решения и дальнейших планах Сурков расскажет через месяц.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Козак был заместителем председателя правительства России с 14 октября 2008 года. Курировал в кабмине вопросы, связанные с Крымом и Севастополем. С 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность.

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Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса по Украине

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Теги: Владислав Сурков, помощник президента



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Ранее 25.01.2020 12:02 Мск Песков заявил, что указа об отставке Суркова нет

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