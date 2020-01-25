06 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
В центре Москвы водитель фуры из-за отсутствия зарплаты перекрыл движение на улице Бауманской (2020) | Фото: twitter.com/bazabazon

Водителю фуры, что перекрыл дорогу в Москве, выплатили задержанную зарплату

Водителю фуры, который накануне перекрыл движение в Москве, выплатили 41 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роструда.

Роструд установил, что работодателем является ООО "Транспортные технологии", зарегистрированное в Ростовской области, и начал его проверку.

Напомним, водитель заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей.

Позднее на место прибыли полицейские, которым удалось убедить мужчину убрать грузовик с дороги. "Бастующего" увезли в полицию.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Бауманской было перекрыто в течение получаса, оно уже восстановлено.

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Водителю фуры, что перекрыл дорогу в Москве, выплатили задержанную зарплату

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Теги: москва, водитель, грузовик



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Ранее 24.01.2020 12:54 Мск В Москве водитель фуры заблокировал дорогу, требуя зарплату

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