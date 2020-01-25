Водителю фуры, что перекрыл дорогу в Москве, выплатили задержанную зарплату

Водителю фуры, который накануне перекрыл движение в Москве, выплатили 41 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роструда.

Роструд установил, что работодателем является ООО "Транспортные технологии", зарегистрированное в Ростовской области, и начал его проверку.

Напомним, водитель заявил, что начальство заставляет его ездить на неисправной фуре, ему постоянно приходят штрафы, а дома у него семеро детей.

Позднее на место прибыли полицейские, которым удалось убедить мужчину убрать грузовик с дороги. "Бастующего" увезли в полицию.

Центр организации дорожного движения сообщил, что движение на Бауманской было перекрыто в течение получаса, оно уже восстановлено.