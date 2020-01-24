В Ставрополье признали невменяемым мужчину, который пытался зарезать журналистов

В Ставрополе признали невменяемым мужчину, который пытался зарезать журналистов газеты "Родина", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

В начале мая прошлого года, обвиняемый принес в газету статью и попросил ее опубликовать. Однако, узнав, что текст не будет напечатан, решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы "привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс". 27 мая он пришел в редакцию с ножом и напал на руководителя и трех сотрудников издания. Журналисты получили ранения и были госпитализированы.

По решению суда обвиняемый направлен на принудительное лечение в психбольницу.