06 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
переноска, гибель котов, Аэрофлот (2020) | Фото: Baza

У пассажира "Аэрофлота", летящего в Москву из Нью-Йорка, погибли два кота у третьего диагностировали обморожение

У пассажира "Аэрофлота" во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов, еще у одного было диагностировано обморожение, сообщает телеграм-канал Baza.

Хозяин животных Максим Ч. требует, чтобы в отношении сотрудников, ответственных за багаж, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

После инцидента в авиакомпании заявили, что пересмотрят правила перевозки во всех аэропортах. "Аэрофлот" говорит, что ответственность за произошедшее лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", которая работает с багажом.

переноска, гибель котов, Аэрофлот(2020)|Фото: Baza

В Шереметьево заявили о проведении служебного расследования.

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У пассажира "Аэрофлота", летящего в Москву из Нью-Йорка, погибли два кота у третьего диагностировали обморожение

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Теги: Шереметьево, Аэрофлот, кот, переноска, гибель животных, жестокое обращение с животными



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Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2020 15:15 Мск Из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота" отказались возбуждать дело

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