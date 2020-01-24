У пассажира "Аэрофлота", летящего в Москву из Нью-Йорка, погибли два кота у третьего диагностировали обморожение

У пассажира "Аэрофлота" во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли двое котов, еще у одного было диагностировано обморожение, сообщает телеграм-канал Baza.

Хозяин животных Максим Ч. требует, чтобы в отношении сотрудников, ответственных за багаж, было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

После инцидента в авиакомпании заявили, что пересмотрят правила перевозки во всех аэропортах. "Аэрофлот" говорит, что ответственность за произошедшее лежит на компании "Шереметьево Хэндлинг", которая работает с багажом.

В Шереметьево заявили о проведении служебного расследования.