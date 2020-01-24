06 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Сургуте избили журналиста во время съемок про штрафстоянки

В Сургуте сегодня избили журналиста "СургутИнформ-ТВ" Евгения Неупокоева, который снимал сюжет о работе штрафстоянок. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР по этому факту уже проводится проверка.

Действиям лиц, которые причинили корреспонденту телесные повреждения, будет дана юридическая оценка, в том числе о наличии в них состава преступления, предусмотренного статьей "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста".

Как сообщает СТВ, мужчине, находившемся в одном из помещений штрафстоянки, вероятно, не понравились вопросы репортера. Он выбил из рук журналиста камеру. Затем, как рассказывает Евгений Неупокоев, еще несколько человек заломили ему руки и положили на пол.

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В Сургуте избили журналиста во время съемок про штрафстоянки

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Теги: журналист, побои, воспрепятствование законной деятельности журналиста, проверка, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 15:15 Мск В Сургуте напавшим на журналиста преступникам грозит до трех лет колонии

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