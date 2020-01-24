06 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО В России
Глава Чувашии и прыгающий офицер МЧС на вручение ключей от новых пожарных автомобилей (2020) | Фото: youtube.com/ИА REX

Главу Чувашии могут наказать за то, что он заставил прыгать сотрудника МЧС

Комиссия "Единой России" по этике 27 января рассмотрит вопрос о неэтичном поведении главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего пожарного прыгать за ключами от новой техники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Напомним, видеоролик с участием главы Чувашии Михаила Игнатьева, вручающего работникам МЧС ключи от новых пожарных автомобилей, вызвал скандал.

Факт неэтичного поведения негативно восприняли в МЧС. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев подчеркнул, что руководителю такого высокого ранга не должен вести себя подобным образом и отметил, что сотрудники МЧС должны помнить, что представляют ведомство, которое уважают не только в России, но и во всем мире, а потому должны вести себя соответствующе.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров заявил, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник знакомы друг с другом, а вся эта ситуация была "дружеской пикировкой".

Пресс-секретарь пояснил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы все увидели ключи, передает "Интерфакс".

Недавно глава региона, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, призвал "мочить" тех, кто "хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком, - лишь бы, значит, заработать на разных схемах".

Заместитель секретаря генсовета "Единой России", журналист Евгений Ревенко после скандала заявил, что Игнатьев должен извиниться перед журналистским сообществом.

Позже Игнатьев принес извинения за свои высказывания о представителях СМИ, вызвавшие общественный резонанс.

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Главу Чувашии могут наказать за то, что он заставил прыгать сотрудника МЧС

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Теги: михаил игнатьев, мчс, ключи, чувашия, единая россия



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Ранее 27.01.2020 11:38 Мск Глава Чувашии после скандала заявил, что технику для МЧС закупает республика
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