Тагильчане на общегородском собрании выразили недовольство завышенными нормативами по вывозу ТКО

Участниками общегородского собрания по теме реализации мусорной реформы стали почти две сотни человек. Люди выразили недовольство, тем, что мусорный оператор "Рифей" навязал им самый высокий тариф, а лесорубная компания "Облкоммунэнерго" начала строить мусоросортировочный комплекс, не получив пока разрешительной документации. Об этом сообщил один из активистов, присутствовавший на заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

На встречу с жителями города пришли исполнительный директор компании "Рифей" Федор Потапов и представители "Облкоммунэнерго". В ответ на вопрос, почему ведется строительство мусоросортировочного комплекса без разрешительных бумаг: уже вырублен лес под объект, при этом никто не видел его проект.

Представитель "Облкоммунэнерго" подтвердил, что разрешительные документы пока действительно не получены, в том числе государственная экологическая экспертиза, при этом в компании заявили, что вырублен не лес, а "зеленые насаждения не относящиеся к лесу". Зал встретил эту реплику смехом.

Также люди выразили несогласие с установленными нормативами накопления. Общественное движение "Тагил за перемены" еще в июле 2019 года провело свои исследования на предмет: сколько реально отходов образуется у жителей. Разница с нормативами накопления, установленными РЭК получилась громадной: до пяти раз. Так, в расчете на килограммы у региональных чиновников получилась норма 33 килограммов в месяц. Активисты намерили только семь килограммов.

Напомним, что завтра состоится митинг. Он будет посвящен обсуждению накопившихся проблем в сфере ЖКХ, мусорной "реформе", а также экологической ситуации с Черноисточинским прудом. Мероприятие состоится на площадке у памятника Демидову. Количество заявленных участников составляет до 100 человек.