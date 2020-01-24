В Общественной палате сообщили, что соцпомощь беременным помогает сохранить ежегодно 100 тысяч жизней

В Оренбурге открылся приют для временного проживания беременных женщин в кризисной ситуации. В церемонии открытия принял участие заместитель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, сообщается на сайте палаты.

Приют стал 73-м подобным социальным заведением в России, которое содержит РПЦ. Рыбальченко отметил, что, согласно данным Минздрава, около 20% беременных женщин, которые обращаются в службу соцпомощи по причине кризисной ситуации, в итоге решают не убивать своего ребенка. По всей стране это около 100 тыс. рожденных детей в год.



"Это очень много. Народосбережение начинается с ребенка", - сказал он, напомнив о том, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию объявил народосбережение национальным стратегическим приоритетом.

Учитывая, что в 2019 году, по предварительным данным, в России родилось менее 1,5 млн детей, то озвученная цифра является весомой для общей рождаемости в стране. В целом на каждые 10 родов приходится 4 аборта.

Напомним, число абортов в России непрерывно снижается уже 30 лет, но все еще остается огромным. В 2018 году, по официальной статистике, было убито 661 тыс. зачатых детей, в том числе 43 тыс. у тех женщин, которые забеременели впервые. Если хотя бы половина из 661 тыс. прерванных жизней появились на свет, это обеспечило бы естественный прирост, который, напомним, в прошлом году превысил уже 300 тыс. Россия остается одним из мировых "лидеров" по числу абортов в сравнении с общей численностью населения.