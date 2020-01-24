3000 свердловчан зарегистрировались как самозанятые

В 2020 г. в Свердловской области по новому налоговому режиму в качестве самозанятых зарегистрировано три тыс. человек. Об этом в рамках семинара по применению нового налога на профессиональный доход, прошедшего 24 января, сообщил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. По его словам, применение налога может потенциально заинтересовать от 30 тыс. до 50 тыс. человек. Также, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области отметил, что судя по показателям за 2019 г., которые предоставили четыре пилотных региона со специальным налоговым режимом, рост налоговых отчислений возрос.

Регистрация на налог от 4% до 6% проходит через мобильное приложение или сайт Госуслуги, без каких-либо предоставлений отчетов. Как рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, так же легко как зарегистрироваться в качестве самозанятого, можно в любой момент через приложение отписаться от оплаты налога.

На данный момент ожидается поправка в 208 федеральный закон, способная помочь самозанятым получать меры финансовой поддержки через институты развития.

Напоминаем, что с 1 января 2020 г. помимо Татарстана, Москвы, а также Московской и Калужской областей налог на самозанятых распространился еще на 19 регионов страны, в том числе и на Свердловскую область.