05 Августа 2020
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Политика Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова назвала имя нового главного архитектора Челябинска

Главным архитектором Челябинска станет Павел Крутолапов. Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр встретилась с Крутолаповым и предложила ему стать главным архитектором города.

"Павел поделился некоторыми своими идеями, рассказал об архитектурном потенциале Челябинска и принял моё предложение стать главным архитектором города. Сейчас ему нужно собрать все необходимые документы, пройти предусмотренные законом проверки, и, надеюсь, скоро Павел приступит к работе в новом качестве", - написала она.

Напомним, Павел Крутолапов стал одним из победителей конкурса на пост главного архитектора города. В кадровый резерв тогда для замещения должности были включены генеральный директор проектной фирмы ООО "AMN24" и главный архитектор в архитектурном бюро "ЭШЕР" Павел Крутолапов, архитектор, директор ООО "Аксио" Кирилл Кугаевский и архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.

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Наталья Котова назвала имя нового главного архитектора Челябинска

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Теги: Наталья Котова, назначение, главный архитектор,



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