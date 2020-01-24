Наталья Котова назвала имя нового главного архитектора Челябинска

Главным архитектором Челябинска станет Павел Крутолапов. Об этом сообщила глава города Наталья Котова в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэр встретилась с Крутолаповым и предложила ему стать главным архитектором города.

"Павел поделился некоторыми своими идеями, рассказал об архитектурном потенциале Челябинска и принял моё предложение стать главным архитектором города. Сейчас ему нужно собрать все необходимые документы, пройти предусмотренные законом проверки, и, надеюсь, скоро Павел приступит к работе в новом качестве", - написала она.

Напомним, Павел Крутолапов стал одним из победителей конкурса на пост главного архитектора города. В кадровый резерв тогда для замещения должности были включены генеральный директор проектной фирмы ООО "AMN24" и главный архитектор в архитектурном бюро "ЭШЕР" Павел Крутолапов, архитектор, директор ООО "Аксио" Кирилл Кугаевский и архитектор из Екатеринбурга Владимир Спиридонов.