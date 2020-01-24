Павел Завальный: Поставка СПГ в страны, где есть сетевой газ, - ущерб для бюджета России

Глава комитета Госдумы по энергетике, депутат от ХМАО-Югры и президент Российского газового общества Павел Завальный дал пресс-конференцию в Москве, на которой подвел итоги года и рассказал о том, как конкурирует российский газ на европейском рынке, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, в прошлом году топливно-энергетический комплекс России продолжил устойчиво развиваться, однако не обошлось без проблем.

"Качество запасов нефти падает. Месторождения - более далекие, более мелкие. Ухудшается структура запасов, доля неизвлекаемых запасов растет. Это вызов, который мы должны преодолеть", - сказал Завальный.

15 лет рост экономики Европы сопровождается снижением потребления энергоресурсов, и России надо к этому стремиться, полагает политик.

"Продлена сделка ОПЕК/ОПЕК+, поддержавшая стоимость нефти на внешних рынках. Мы из нее выходить не будем. Другое важное событие - выход на проектную мощность "Ямал СПГ". Важное внутренне событие - вступление в силу НДД. Год отработали, итоги подводить рано - надо минимум три года, лучше пять, чтобы делать выводы", - сказал Завальный.

Также он отметил полное обеспечение энергобезопасности Крыма.

"Надо пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения и бизнеса, изменить дифференциацию и перейти к рыночному ценообразованию. Я считаю, что тарифы у нас завышены процентов на 20. Цена сопоставима с американской, но там цена ресурсов другая, цена жизни другая", - сказал Завальный.

Он затронул также тему газа, поскольку голубое топливо идет, например, на отопление жилых домов.

"На внутреннем рынке она составляет $ 60/тыс. "кубов", на экспорт он идет по цене в $ 190/тыс. "кубов". Цена для потребителей в Европе - от $ 400 и выше. Она такой и останется, хотя мы должны к 2025 г. создать общий рынок ЕС, в том числе по газу, и вступить к нему. Для этого требуется либерализация рынка газа, есть все необходимое. Например, работа биржи в Санкт-Петербурге. Для промышленных потребителей мы должны цену отпускать - сопоставить по стоимости калории с углем", - сказал Завальный.

Говоря о пополнении бюджета за счет торговли энергоресурсами, политик заявил, что торговать нефтью выгоднее, чем газом, в полтора раза, а нефтепродуктами - в два. Ситуацию по "Северному потоку - 2" он назвал "совершенно не критичной".

"Германия - крупнейший потребитель российского газа. В Евросоюз "Газпром" поставляет 200 млрд "кубов" голубого топлива, еще 22-23 млрд начал возить "Ямал СПГ". Из этих 223 млрд "кубов" 55 потребляет Германия. До 2035 г. в этой стране будут полностью закрыты угольные станции, сейчас этот показатель - 43 %. Если уже сейчас эта страна покупает 55 % экспортного газа, то зависеть от стран, по которым идет транзит, - Украины или Польши - им не хочется. Бундестаг активно поддерживает "Северный поток - 2"", - сказал Завальный.

Говоря о конкуренции "обычного" и сжиженного газа из России на европейском рынке, Завальный отметил, что объем поставок сетевого газа в Европу в прошлом году стал меньше, тогда как СПГ - больше.

"Да, "Ямал СПГ" имеет ряд преференций на 12 лет - нет таможенных пошлин, ставки НДПИ, налога на имущество. Замещение сжиженным природным газом на европейском рынке - упущенная выгода. Изначально был план поставлять на рынок в Европу не более 20 % СПГ, причем идти он должен был только туда, где нет сетевого газа, - в Испанию, Португалию, Англию. Фактически, после он стал поступать в другие страны. 80% сжиженного природного газа поставлено в Европу, туда, где есть сетевой газ. Конкуренция есть, ее причина - нехватка танкеров для экспорта СПГ в страны Азиатско-Тихоокенаского региона, Северного морского пути. Но это снижает выручку и "Газпрома", и государства", - сказал Завальный.