Учитель курганской школы заявила, что вписывала в классный журнал "мертвые души"

Учитель средней школы №40 в Кургане Юлия Игнатова рассказала, что вписывала в классный журнал фамилии несуществующих учеников. Педагог отметила, что делала это по распоряжению администрации учебного заведения.

"Это "мертвые души". Директор, конечно, не напрямую заставляла это делать. Мне неизвестна цель этих действий. Возможно, чтобы доукомплектовать класс", - рассказала Накануне.RU Юлия Игнатова.

Учительница рассказала, как родителей учеников требовали купить на свои деньги бумагу для принтеров, а также сдать деньги на заправку картриджей.

Напомним, Игнатову восстановили в должности после отстранения от работы. Директор школы Зинаида Волосникова всячески избегала контактов с журналистами, не отвечала на звонки и сообщения в соцсетях с просьбой прокомментировать ситуацию, хотя читала их. Также секретарь по телефону в приемной каждый раз заявляла Накануне.RU, что Волосниковой либо нет на месте, либо у нее "на приеме люди". Какие именно "приемы", которые, по словам секретаря, длятся не менее часа, устраивает директор в рабочее время - непонятно.

Комментарий Волосниковой по ситуации с "мертвыми душами" получить не удалось - в школе сообщили, что она находится на больничном.

Игнатову ранее отстранили от работы в декабре прошлого года из-за ее конфликта с Волосниковой, который начался в августе - перед выборами депутатов Курганской городской думы. Директор просила педагогов, чтобы те на родительских собраниях агитировали мам и пап голосовать за кандидата из "Единой России" Ивана Портнова. Причем сама директор являлась членом окружного избиркома. Волосникову признали виновной в незаконной агитации.