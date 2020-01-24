В Кургане увеличится количество видеокамер наблюдения на улицах - некоторые смогут распознавать лица людей

Глава зауральской полиции Дмитрий Свинов на расширенном заседании коллегии УМВД России по Курганской области заявил о снижении количества преступлений против личности и собственности.

"Количество преступлений в прошлом году снизилось на 2% по сравнению с 2018 годом, а раскрываемость составила более 60%", - отметил Свинов.

Он добавил, что такой показатель (в 60% - прим.) выше, чем показатели не только Урала, но и всей России.

Снижение общего уровня преступности оценил положительно и присутствующий на совещании губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"Только в Кургане в 3 раза в течение 2020 года увеличится количество видеокамер - с 26 до 100 точек, часть из них будет оснащена автоматической системой распознавания лиц", - отметил Шумков.