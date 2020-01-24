05 Августа 2020
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Общество Курганская область
камеры видеонаблюдения, дом Богомолова (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане увеличится количество видеокамер наблюдения на улицах - некоторые смогут распознавать лица людей

Глава зауральской полиции Дмитрий Свинов на расширенном заседании коллегии УМВД России по Курганской области заявил о снижении количества преступлений против личности и собственности.

"Количество преступлений в прошлом году снизилось на 2% по сравнению с 2018 годом, а раскрываемость составила более 60%", - отметил Свинов.

Он добавил, что такой показатель (в 60% - прим.) выше, чем показатели не только Урала, но и всей России.

Снижение общего уровня преступности оценил положительно и присутствующий на совещании губернатор Курганской области Вадим Шумков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

"Только в Кургане в 3 раза в течение 2020 года увеличится количество видеокамер - с 26 до 100 точек, часть из них будет оснащена автоматической системой распознавания лиц", - отметил Шумков.

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В Кургане увеличится количество видеокамер наблюдения на улицах - некоторые смогут распознавать лица людей

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Теги: полиция, преступления, снижение, Курган, МВД, Дмитрий Свинов, Вадим Шумков



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