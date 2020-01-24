05 Августа 2020
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Общество Пермский край
Жилой дом (2010) | Фото: Накануне.RU

Стартовало строительство двух жилых домов для сотрудников компании «Уралкалий» в Березниках

В Березниках произошло радостное для будущих новоселов событие. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", был дан старт второй очереди строительства жилого комплекса «Малахит» для сотрудников Группы «Уралкалий».

Стоит отметить, что проект этого жилого комплекса  предусматривает именно комплексную застройку  – огороженные внутридомовые территории будут оборудованы зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. За жилым комплексом будет расположена вместительная автомобильная парковка. На первых этажах домов будут расположены помещения для колясок и велосипедов.

Вторая очередь - это возведение двух  девятиэтажных жилых домов на 280 квартир общей площадью почти 19 тыс. кв. м. , которые будут расположены на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Ломоносова.  По проекту в домах планируется строительство четырех типов квартир: 40 однокомнатных площадью до 35,5 кв. м., 100 двухкомнатных площадью до 57,4 кв. м., 118 трехкомнатных площадью до 81,4 кв. м. и 22 четырехкомнатных площадью до 101,9 кв. м. Благодаря технологии монолитно-каркасного строительства собственники жилья при необходимости смогут произвести перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

научно-исследовательский центр, строительство, Зеленая роща(2018)|Фото: Накануне.RU

Игорь Сенокосов, директор по капитальному строительству ПАО «Уралкалий», отметил: "По инициативе «Уралкалия» в Березниках и Соликамске сегодня ведется строительство восьми многоквартирных жилых домов на 730 квартир общей площадью около 49 тысяч квадратных метров. Нам важно, чтобы новые дома соответствовали современным требованиям качества, комфорта и безопасности". 

Отметим, что реализация жилищной программы для сотрудников Группы «Уралкалий» – одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Приобрести квартиры в корпоративных домах работники холдинга смогут на льготных условиях: компания будет ежемесячно компенсировать проценты по ипотеке в течение 10 лет. Приоритетное право на приобретение жилья в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь представители остродефицитных и наиболее востребованных в производстве компании  специальностей.

Генеральный подрядчик строительства домов –  ООО  «ГКМ  инжиниринг»,  застройщик  –  АО «Соликамский строительный трест». Жилищное строительство для сотрудников Группы «Уралкалий» первой очереди в Березниках началось в 2018 году на улице Ломоносова. Здесь возводятся два жилых дома переменной этажности (5 и 8 этажей) на 100 квартир. 

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Стартовало строительство двух жилых домов для сотрудников компании «Уралкалий» в Березниках

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Теги: уралкалий, жилищная программа, березники, игорь сенокосов



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