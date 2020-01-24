Россиянка Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Российская спортсменка Александра Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.

Напомним, что первая часть противостояния проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января.

По итогам 12 партий с классическим контролем времени (1,5 часа на 40 ходов, после 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) была зафиксирована ничья — 6:6 (по 3 победы и 6 ничьих).

History in the making: the tiebreak between the defending champion Ju Wenjun 🇨🇳 and the challenger Aleksandra Goryachkina 🇷🇺 decides the women's chess champion.



Watch it live: https://t.co/w4qWsfvpzd pic.twitter.com/f1fOPIsQoh — International Chess Federation (@FIDE_chess) January 24, 2020

Всё решалось на тай-брейке, где по итогам четырёх партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счётом 2,5 на 1,5 в итоге победила представительница Китая.

21-летняя Горячкина является двукратной чемпионкой России и занимает четвёртое место в рейтинге FIDE, сообщает ТАСС. 28-летняя Вэньцзюнь (второй номер в рейтинге FIDE) в 2018 году стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. На её счету также победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2016, 2018), чемпионате мира по быстрым шахматам (2017, 2018) и командном чемпионате мира (2009, 2011).