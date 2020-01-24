05 Августа 2020
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Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина (2020) | Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россиянка Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Российская спортсменка Александра Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам.

Напомним, что первая часть противостояния проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января.

По итогам 12 партий с классическим контролем времени (1,5 часа на 40 ходов, после 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) была зафиксирована ничья — 6:6 (по 3 победы и 6 ничьих).

Всё решалось на тай-брейке, где по итогам четырёх партий с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход) со счётом 2,5 на 1,5 в итоге победила представительница Китая.

21-летняя Горячкина является двукратной чемпионкой России и занимает четвёртое место в рейтинге FIDE, сообщает ТАСС. 28-летняя Вэньцзюнь (второй номер в рейтинге FIDE) в 2018 году стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. На её счету также победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2016, 2018), чемпионате мира по быстрым шахматам (2017, 2018) и командном чемпионате мира (2009, 2011).

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Россиянка Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

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Теги: Александра Горячкина, Цзюй Вэньцзюнь, шахматы



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