Россиянка Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам

Напомним, что первая часть противостояния проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января.

По итогам 12 партий с классическим контролем времени (1,5 часа на 40 ходов, после 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого) была зафиксирована ничья — 6:6 (по 3 победы и 6 ничьих).

History in the making: the tiebreak between the defending champion Ju Wenjun 🇨🇳 and the challenger Aleksandra Goryachkina 🇷🇺 decides the women's chess champion.



Watch it live: https://t.co/w4qWsfvpzd pic.twitter.com/f1fOPIsQoh