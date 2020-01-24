Эксперты рассказали, почему к должникам по ЖКУ коллекторов допускать нужно очень осторожно
Эксперты считают, что России нужен скорректированный закон о коллекторской деятельности, как и нужно урегулирование порядка взаимодействия коллекторов, управляющих компаний и должников-собственников жилья. Вместе с тем, представители общественных организаций видят некоторую угрозу в простом разрешении коллекторам работать с долгами по ЖКХ на тех же условиях, что сейчас действуют, например, на долги по кредитам.
Граждане, задолжавшие банкам, как правило, очень отличаются от тех категорий, что накапливают долги за ЖКУ, рассказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Крупных должников за коммуналку, по ее словам, чаще всего можно разделить на две категории: "маргинальные личности и богачи при власти, которые часто покупают, например, две-три инвестиционные квартиры и не платят". Она отметила, что от таких должников, которых обычно в многоквартирном доме всего один-два, страдают и добросовестные собственники-соседи. Более того, сами соседи часто жалуются на неплательщиков, а не управляющие компании.
Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова отмечает другую неурегулированную проблему – посредничество УК между коллектором и должником. Сейчас управляющие компании могут заключать договоры с коллекторами, но если в случае с банком должник редко бывает не согласен с начисленным ему долгом, то к начислению счетов УК у собственников часто есть вопросы. "Если собственник через суд докажет, что управляющая компания должна была взять с него меньше, то получится, что УК и коллекторское агентство, с которым она заключила договор, получили лишнее незаконно", - отмечает Белехова. Она считает, что законопроект в этой сфере должен отрегулировать и сроки задолженности, поскольку отправлять коллекторов к человеку, если он из-за невыплаты зарплаты задолжал по коммуналке всего за месяц, неприемлемо. А такие случаи бывают, говорят эксперты.