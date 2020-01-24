Эксперты рассказали, почему к должникам по ЖКУ коллекторов допускать нужно очень осторожно

Эксперты считают, что России нужен скорректированный закон о коллекторской деятельности, как и нужно урегулирование порядка взаимодействия коллекторов, управляющих компаний и должников-собственников жилья. Вместе с тем, представители общественных организаций видят некоторую угрозу в простом разрешении коллекторам работать с долгами по ЖКХ на тех же условиях, что сейчас действуют, например, на долги по кредитам.

Читайте также: Эксперты назвали самые проблемные регионы России по долгам за ЖКУ

Граждане, задолжавшие банкам, как правило, очень отличаются от тех категорий, что накапливают долги за ЖКУ, рассказала на пресс-конференции в НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Крупных должников за коммуналку, по ее словам, чаще всего можно разделить на две категории: "маргинальные личности и богачи при власти, которые часто покупают, например, две-три инвестиционные квартиры и не платят". Она отметила, что от таких должников, которых обычно в многоквартирном доме всего один-два, страдают и добросовестные собственники-соседи. Более того, сами соседи часто жалуются на неплательщиков, а не управляющие компании.

Руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова отмечает другую неурегулированную проблему – посредничество УК между коллектором и должником. Сейчас управляющие компании могут заключать договоры с коллекторами, но если в случае с банком должник редко бывает не согласен с начисленным ему долгом, то к начислению счетов УК у собственников часто есть вопросы. "Если собственник через суд докажет, что управляющая компания должна была взять с него меньше, то получится, что УК и коллекторское агентство, с которым она заключила договор, получили лишнее незаконно", - отмечает Белехова. Она считает, что законопроект в этой сфере должен отрегулировать и сроки задолженности, поскольку отправлять коллекторов к человеку, если он из-за невыплаты зарплаты задолжал по коммуналке всего за месяц, неприемлемо. А такие случаи бывают, говорят эксперты.