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Общество Свердловская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Суд отклонил апелляции экс-полицейских из Нижнего Тагила, получивших сроки за пытки в отделе

В пятницу Свердловский областной суд оставил без изменений приговор трем бывшим полицейским из Нижнего Тагила, получившим сроки за пытки человека в отделе.
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Напомним, расследование показало, что опера, стремясь уменьшить число нераскрытых преступлений на подведомственной территории, принуждали 34-летнего жителя города сознаться в чем-либо: били мужчину руками и ногами, надевали ему на голову полимерные пакеты, заковывали наручниками и заставляли отжиматься и приседать. Кроме этого, потерпевшего силой удерживали в отделе полиции.

В сентябре прошлого года суд назначил теперь уже бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5 лет в исправительной колонии общего режима. Позже все трое подали апелляции.

Как сообщил Накануне.RU представитель потерпевшего, адвокат Алексей Бушмаков, сегодня апелляционная жалоба осужденных была оставлена без удовлетворения.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

"Таким образом, решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 18 сентября 2019 года вступило в законную силу. Теперь мы подготовим иск к МВД России о компенсации морального вреда за преступные действия сотрудников полиции", - заявил правозащитник.

В самом ведомстве уверяли, что сотрудники, о которых идет речь, еще в декабре 2018 года были уволены с позором из системы МВД и больше никогда не смогут вернуться, чтобы продолжить службу.

"Трое их непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за некачественную работу с личным составом по профилактике нарушений законности", - заявлял официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Суд отклонил апелляции экс-полицейских из Нижнего Тагила, получивших сроки за пытки в отделе

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Теги: полицейские, суд, Нижний Тагил



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