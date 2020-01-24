Суд отклонил апелляции экс-полицейских из Нижнего Тагила, получивших сроки за пытки в отделе

В пятницу Свердловский областной суд оставил без изменений приговор трем бывшим полицейским из Нижнего Тагила, получившим сроки за пытки человека в отделе.

Напомним, расследование показало, что опера, стремясь уменьшить число нераскрытых преступлений на подведомственной территории, принуждали 34-летнего жителя города сознаться в чем-либо: били мужчину руками и ногами, надевали ему на голову полимерные пакеты, заковывали наручниками и заставляли отжиматься и приседать. Кроме этого, потерпевшего силой удерживали в отделе полиции.

В сентябре прошлого года суд назначил теперь уже бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 до 5 лет в исправительной колонии общего режима. Позже все трое подали апелляции.

Как сообщил Накануне.RU представитель потерпевшего, адвокат Алексей Бушмаков, сегодня апелляционная жалоба осужденных была оставлена без удовлетворения.

"Таким образом, решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 18 сентября 2019 года вступило в законную силу. Теперь мы подготовим иск к МВД России о компенсации морального вреда за преступные действия сотрудников полиции", - заявил правозащитник.

В самом ведомстве уверяли, что сотрудники, о которых идет речь, еще в декабре 2018 года были уволены с позором из системы МВД и больше никогда не смогут вернуться, чтобы продолжить службу.

"Трое их непосредственных руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за некачественную работу с личным составом по профилактике нарушений законности", - заявлял официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.